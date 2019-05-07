Мудрик заинтересовал Ференцварош

Новости спорта: Полузащитник Шахтера Михаил Мудрик может продолжить карьеру в команде Сергея Реброва.

Украинский полузащитник Михаил Мудрик может продолжить карьеру в Венгрии.

По информации СМИ, 18-летний футболист попал в сферу интересов "Ференцвароша". Команда Сергея Реброва планирует арендовать его в следующем сезоне.

Отметим, что сейчас Мудрик играет на правах аренды за "Арсенал-Киев". Его контракт принадлежит донецкому "Шахтеру".

Напомним, нынешний лидер венгерской команды Иван Петряк стал изгоем в Ференцвароше, решив перейти в Видеотон. Сергей Ребров шокирован решением Ивана.

Отметим, Ференцварош стал чемпионом Венгрии и сыграет в квалификации Лиги чемпионов.