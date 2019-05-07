Малиновский стал вторым в голосовании за лучшего футболиста чемпионата Бельгии

Определился лучший игрок чемпионата Бельгии сезона 2018/2019.
Лига Жупиле объявила результаты голосования: первое место занял хавбек Брюгге Ханс Ванакен (361 балл), на второй строчке оказался украинский полузащитник Генка Руслан Малиновский, а тройку замнкул вингер Алехандро Посуэло (242), перешедший зимой из Генка в Торонто.
"Отрыв получился небольшим. Выиграть мог любой. Я отдал свои 3 очка Малиновскому, он достоин этого", - отметил победитель.
В текущем сезоне Малиновский принял участие в 35 матчах Лиги Жупиле, в которых отметился 13 голами и 10 ассистами.
Отметим, что команда Руслана занимают лидирующую позицию в первенстве и за 3 тура до конца оторвалась от второго Брюгге на 6 очков.
В последней игре украинец забил в матче против Антверпена.