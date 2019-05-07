Вацко назвал главную проблему Динамо

Новости спорта: Эксперт программы "Великий футбол" Виктор Вацко - о последних неудачах Динамо.

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Вацко поделился мнением об игровых проблемах киевского «Динамо».

- Я не скажу, что «Динамо» с «Александрией» играло экспериментальным составом. «Динамо» могло себе позволить зимой купить форварда Ситало? Но почему-то не купили. Де Пена – нападающий, который первую игру выдал на эмоциях, вторую – так себе, а сегодня его нет. Отсутствует человек.

Я считаю категорически неправильным спрашивать с молодых футболистов. Я хочу спросить: есть ли лидеры «Динамо»? Кто они? Буяльский и Андриевский? Кто обеспечивает ритм и динамику атак? С кого спрашивать? С Цитаишвили?

Я считаю, что проблема «Динамо» комплексная. И начинать, конечно, нужно с президента клуба. Не знаю, можно ли говорить, что есть у Хацкевича подбор исполнителей, которые прошли сильную школу? Можно говорить, что вот, «Аякс» же играет в Европе молодыми футболистами? Там есть лидеры. Но опять же: молодые футболисты не стабильные. Я не буду критиковать Цыганкова, потому что он на своих молодых плечах тянет «Динамо» весь сезон. Он самый результативный и больше всех забивает.

Был Вербич – если его нет, то опция Хацкевича пропала. Нет Соля, нет Беседина, нет нападающих. Не понимаю, почему играет де Пена, но не играет Супряга, за которого заплатили 6 миллионов, если верить слухам? А это большие деньги для «Динамо» сегодня. Отдать за нападающего, который не играет. Что-то не то в консерватории.

Нельзя сказать однозначно, что виноват Игорь Суркис. Потому что есть зона ответственности главного тренера. И за игру, и за тактику. Нельзя сказать, что виноват Хацкевич, потому что он имеет то, что имеет. Вопросы есть и к президенту, и к главному тренеру. Однозначно можно сказать одно: та ситуация, которая на сегодня есть, точно не устраивает болельщиков «Динамо». Третью игру подряд в атаке «Динамо» ничего не создает. Нет стараний, нет ротации.