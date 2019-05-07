Шевченко огласил список легионеров на июньский сбор

Новости спорта: Андрей Ярмоленко вернется в расположение сборной после долгого восстановления.

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко вызван в сборную Украины на матчи против Сербии и Люксембурга, сообщает официальный сайт ФФУ.

Экс-полузащитник Динамо попал в список легионеров, которые раньше получают вызов в национальную команду. Помимо него, туда вошли еще 10 игроков.

Список легионеров сборной Украины

защитники: Игорь Пластун (Гент, Бельгия), Эдуард Соболь (Яблонец, Чехия), Василий Кравец (Леганес, Испания)

полузащитники: Евгений Коноплянка (Шальке, Германия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Руслан Малиновский (Генк, Бельгия), Роман Безус (Гент, Бельгия), Иван Петряк (Ференцварош, Венгрия)

форварды: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Артем Кравец (Кайсериспор, Турция)

В последний раз Ярмоленко получал вызов в сборную Украины еще в октябре прошлого года, сыграв в матче против Чехии (1:0). После этого вингер не вызывался в национальную команду из-за тяжелой травмы, которую получил в Вест Хэме, и с тех пор не провел ни одного официального матча.

Учитывая серьезность травмы Андрея, было опасение, что Ярмоленко не успеет восстановиться к концу текущего сезона.

Стоит отметить, что вратарь испанского Леганеса Андрей Лунин в составе сборной Украины U-20 отправится на чемпионат мира, который начнется в Польше 23 мая. Он присоединится к национальной сборной только в случае, если команда U-20 прекратит выступление на турнире.

Эдуард Соболь и Артем Кравец могут быть задействованы в матчах заключительных туров чемпионатов Чехии и Турции соответственно, которые состоятся 26 мая. В таком случае они присоединятся к главной команде страны 1 июня — вместе с игроками, которые выступают в украинской Премьер-лиге. Полный список исполнителей, вызванных на сбор, будет объявлено позже.

Остальные сборники из иностранных чемпионатов прибудут в расположение национальной команды 25 мая. Сборная расположится в харьковской гостинице Superior Golf & Spa Resort.

Отметим, что вновь не вызван в главную команду страны Ярослав Ракицкий, выступающий в России в составе питерского Зенита. Несколько дней назад защитник стал чемпионом России.

Поединки против Сербии и Люксембурга команда Андрея Шевченко проведет 7 и 10 июня во Львове. В данный момент сине-желтые возглавляют турнирную таблицу отборочной группы, имея в активе 4 очка после двух туров.

Недавно сборная Украины могла лишиться набранных очков, если бы УЕФА нашел нарушения в процедуре натурализации бразильского форварда Шахтера Жуниора Мораеса, дебютировавшего в этом году в составе национальной команды. Однако, к счастью, Дисциплинарный комитет УЕФА не наказал Украину.