Ибрагимович обновил рекорд результативности МЛС

Новости спорта: Шведский форвард Златан Ибрагимович продолжает феерить в США.

Шведский форвард ударно начал новый сезон в МЛС. В активе Златана Ибрагимовича 9 голов, благодаря чему он расположился на 2-м месте в списке бомбардиров чемпионата вслед за Карлосом Велой.

Однако, если учитывать показатели прошлого сезона, форвард является самым результативным игроком в истории лиги по показателю гол+пас. В 35 поединках, сыгранных Ибрагимовичем, он набрал 43 очка по этой системе.

Шведский нападающий пополнил состав Лос-Анджелес Гэлакси в марте прошлого года. В первом сезоне он забил 22 гола и отдал 10 результативных передач за команду из МЛС.

Гэлакси занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции МЛС, имея в активе 22 очка после 10 матчей.

Следующий поединок команда Ибрагимовича сыграет против Коламбуса 9 мая.