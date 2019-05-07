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Шахтер показывает лучшую результативность в топ-10 чемпионатах

Шахтер показывает лучшую результативность в топ-10 чемпионатах
17:48 Вт, 7 Май 2019 Телеграф Укринформ

Новости спорта: "Шахтер" возглаляет рейтинг длительности беспроигрышной серии среди чемпионатов Европы.

Донецкий футбольный клуб “Шахтер” лидирует в Европе по продолжительности беспроигрышной серии в чемпионате страны.

“Шахтер” не проигрывает уже 24 матча подряд в УПЛ. Это лучший действующий результат среди топ-10 европейских футбольных лиг, сообщает Sport.ua. 

Футболисты донецкого “Шахтера” не проигрывают уже 24 матча подряд с 3 августа 2018 года. Подопечные Паулу Фонсеки имеют лучший действующий результат среди топ-10 европейских футбольных лиг. Ближайшие преследователи серьезно отстали и до конца сезона уже не смогут превзойти результат донетчан.

Топ-5 клубов по продолжительности беспроигрышной серии в чемпионате страны выглядит так:

24 - “Шахтер” (Украина)

17 - “Бенфика” (Португалия)

17 - “Галатасарай” (Турция)

16 - “Ливерпуль” (Англия)

14 - “РБ Лейпциг” (Германия)

Самую продолжительную беспроигрышную серию с начала сезона в топ-5 записал на свой счет “Ювентус”, который впервые уступил лишь в 28-м туре итальянской Серии А.

Напомним, футболисты донецкого "Шахтера" с крупным счетом (5:0) обыграли в Харькове "Львов" в 27-м туре чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги.

Следующая игра “Шахтера” в чемпионате Украины среди команд Премьер-лиги состоится 11 мая против “Александрии”.

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ФК Шахтер, Чемпионат Украины, УПЛ, Нвоости футбола.
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