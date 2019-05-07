Шахтер показывает лучшую результативность в топ-10 чемпионатах

Донецкий футбольный клуб “Шахтер” лидирует в Европе по продолжительности беспроигрышной серии в чемпионате страны.
“Шахтер” не проигрывает уже 24 матча подряд в УПЛ. Это лучший действующий результат среди топ-10 европейских футбольных лиг, сообщает Sport.ua.
Футболисты донецкого “Шахтера” не проигрывают уже 24 матча подряд с 3 августа 2018 года. Подопечные Паулу Фонсеки имеют лучший действующий результат среди топ-10 европейских футбольных лиг. Ближайшие преследователи серьезно отстали и до конца сезона уже не смогут превзойти результат донетчан.
Топ-5 клубов по продолжительности беспроигрышной серии в чемпионате страны выглядит так:
24 - “Шахтер” (Украина)
17 - “Бенфика” (Португалия)
17 - “Галатасарай” (Турция)
16 - “Ливерпуль” (Англия)
14 - “РБ Лейпциг” (Германия)
Самую продолжительную беспроигрышную серию с начала сезона в топ-5 записал на свой счет “Ювентус”, который впервые уступил лишь в 28-м туре итальянской Серии А.
Напомним, футболисты донецкого "Шахтера" с крупным счетом (5:0) обыграли в Харькове "Львов" в 27-м туре чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги.
Следующая игра “Шахтера” в чемпионате Украины среди команд Премьер-лиги состоится 11 мая против “Александрии”.