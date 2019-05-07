ФИФА учредила еще две награды в женском футболе

Новости спорта: Теперь в женском футболе будет своя версия символической сборной года.

Официальный сайт ФИФА сообщает о внесении изменений в число трофеев, которыми награждаются футболисты по итогам года. Организация учредила еще два приза, которыми будет награждать уже в этом году.

Интересно, что обе награды оказались в категории женского футбола. В их число вошли награда лучшей женщине-вратарю, а также символическая сборная года.

Таким образом, во время церемонии награждения ФИФА будут определены победители в 11 категориях: лучшие игроки, тренер, вратарь, а также символическая сборная в мужском и женском футболе, премии Пушкаша, фейр-плэй и лучшим болельщикам.

В этом году церемония награждения ФИФА состоится 23 сентября в Милане.