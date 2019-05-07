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Годин объявил об уходе из Атлетико

Годин объявил об уходе из Атлетико
14:58 Вт, 7 Май 2019 Телеграф football.ua

Новости спорта: Защитник получит статус свободного агента следующим летом.

Защитник Диего Годин сообщил, что покинет мадридский Атлетико по окончании сезона.

Контракт уругвайского центрбека с "матрасниками" подходит к концу, и он получит статус свободного агента.

"Атлетико является моей семьей, моим клубом, моим домом, очень тяжело прощаться. Я провел здесь великолепное время и хотел бы всех поблагодарить", – приводит слова защитника Squawka News.

Годин перешел в Атлетико летом 2010-го из Вильярреала. Всего в футболке "рохибланкос" центрбек провел 387 поединков, забив 27 голов.

Вместе с клубом 33-летний игрок завоевал 8 трофеев, выиграв в том числе чемпионский титул Примеры и дважды Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что Интер согласовал контракт с Годином и сделает его самым высокооплачиваемым игроком клуба.

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ФК Атлетико М, Футбол, Новости футбола, Диего Годин.
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