СМИ узнали размер зарплаты Петряка в МОЛ Види

Новости спорта: Венгерские СМИ разузнали, что украинец будет получать 40 тысяч евро в месяц.

Украинский полузащитник Иван Петряк, выступающий в текущий момент на правах аренды из «Шахтера» за «Ференцварош», в следующем сезоне станет полноправным футболистом другого представителя чемпионата Венгрии – «МОЛ Види».

По сведениям Index.hu, «МОЛ Види» выразил готовность существенно повысить оклад Петряка. Венгерские клубы обычно не разглашают суммы зарплат своих футболистов, но источник отмечает, что украинский хавбек будет получать в «МОЛ Види» 40 тысяч евро в месяц.

Ранее руководство «Ференцвароша» заявило, что не смогло сохранить Петряка в рядах клуба, так как тот запросил «ужасную зарплату».

Также сообщалось, что в «МОЛ Види» Петряк будет зарабатывать вдвое больше, чем в «Ференцвароше».

Интересно, что агент Петряка Иван Пироженко заявил, что генеральный директор «Ференцвароша» угрожал футболисту и его беременной супруге.