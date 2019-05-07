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СМИ узнали размер зарплаты Петряка в МОЛ Види

СМИ узнали размер зарплаты Петряка в МОЛ Види
16:59 Вт, 7 Май 2019 Телеграф Укринформ

Новости спорта: Венгерские СМИ разузнали, что украинец будет получать 40 тысяч евро в месяц.

Украинский полузащитник Иван Петряк, выступающий в текущий момент на правах аренды из «Шахтера» за «Ференцварош», в следующем сезоне станет полноправным футболистом другого представителя чемпионата Венгрии – «МОЛ Види».

По сведениям Index.hu, «МОЛ Види» выразил готовность существенно повысить оклад Петряка. Венгерские клубы обычно не разглашают суммы зарплат своих футболистов, но источник отмечает, что украинский хавбек будет получать в «МОЛ Види» 40 тысяч евро в месяц.

Ранее руководство «Ференцвароша» заявило, что не смогло сохранить Петряка в рядах клуба, так как тот запросил «ужасную зарплату».

Также сообщалось, что в «МОЛ Види» Петряк будет зарабатывать вдвое больше, чем в «Ференцвароше».

Интересно, что агент Петряка Иван Пироженко заявил, что генеральный директор «Ференцвароша» угрожал футболисту и его беременной супруге.

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Сергей Ребров, Новости футбола, Иван Петряк, Чемпионат Венгрии.
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