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Гюндоган: Роналду не на том же космическом уровне, что и Месси

Гюндоган: Роналду не на том же космическом уровне, что и Месси
18:55 Вт, 7 Май 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Немецкий футболист Илкай Гюндоган восхищен уровнем игры Лионеля Месси.

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился мнением о соперничестве нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Для меня Месси всегда находился на другом уровне и опережал всех остальных. Криштиану – футболист мирового класса, но я считаю, что он не на том же космическом уровне, что и Лео. Не думаю, что когда-нибудь снова появится такой игрок, поэтому мы должны смотреть на него и наслаждаться, пока он здесь. Я его большой фанат», — цитирует Гюндогана Goal.com со ссылкой на DAZN.

В нынешнем сезоне 31-летний Месси принял участие в 32 матчах испанской Примеры, в которых записал на свой счёт 34 гола и 13 результативных передач. В свою очередь 34-летний Роналду отметился 21 мячом и 8 пасами в 29 встречах итальянской Серии А.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Барселона, Лига Чемпионов, Лионель Месси, Илкай Гюндоган.
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