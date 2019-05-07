Гюндоган: Роналду не на том же космическом уровне, что и Месси

Новости спорта: Немецкий футболист Илкай Гюндоган восхищен уровнем игры Лионеля Месси.

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился мнением о соперничестве нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Для меня Месси всегда находился на другом уровне и опережал всех остальных. Криштиану – футболист мирового класса, но я считаю, что он не на том же космическом уровне, что и Лео. Не думаю, что когда-нибудь снова появится такой игрок, поэтому мы должны смотреть на него и наслаждаться, пока он здесь. Я его большой фанат», — цитирует Гюндогана Goal.com со ссылкой на DAZN.

В нынешнем сезоне 31-летний Месси принял участие в 32 матчах испанской Примеры, в которых записал на свой счёт 34 гола и 13 результативных передач. В свою очередь 34-летний Роналду отметился 21 мячом и 8 пасами в 29 встречах итальянской Серии А.