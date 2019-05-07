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Чемпион Второй лиги определится 1 июня в Кропивницком

Чемпион Второй лиги определится 1 июня в Кропивницком
16:35 Вт, 7 Май 2019 Телеграф Укринформ

Новости спорта: Определилось место проведения матча за звание абсолютного чемпиона Второй лиги футбольного чемпионата Украины.

Финальный матч за определение чемпиона и серебряного призера Второй лиги состоится 1 июня в Кропивницком. Соответствующее решение приняла сегодня Администрация ПФЛ.

Необходимость проведения такого матча заключается в том, что сейчас Вторая лига разделена на две группы, поэтому абсолютный чемпион определяется в дополнительной игре.

В прошлом году "Агробизнес" и СК "Днепр-1" разыгрывали титул на НСК “Олимпийский” в Киеве. Тогда победу одержал "Агробизнес".

В группе А Второй лиги лидирует “Черкасщина-Академия”, имеющая 39 очков. За первое место идет ожесточенная борьба: черкащан преследуют “Нива Винница” (38 очков), “Минай” (37), “Полесье” (36), “Верес” (35).

В группе Б оторвался от других “Кремень” (51 пункт), “Горняк” имеет 45 очков, “Металлург Запорожье” — 44, “Мир” — 42.

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Футбол, Первая лига, Вторая лига, УПЛ, Новости футбола.
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