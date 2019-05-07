Скачать
Среда, 08.05.2019
Ливерпуль в неимоверном матче обыграл Барселону и вышел в финал Лиги чемпионов
Ливерпуль разгромил Барселону и вышел в финал ЛЧ
Как выглядит дочь Виктора Леоненко (Фото)
Как выглядит дочь Виктора Леоненко (Фото)
Джадд Трамп выиграл чемпионат мира по снукеру
Джадд Трамп выиграл чемпионат мира по снукеру
Шевченко огласил список легионеров на июньский сбор
Шевченко огласил список легионеров на июньский сбор

Ракицкого не вызвали в сборную Украины

Ракицкого не вызвали в сборную Украины
17:17 Вт, 7 Май 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Федерация футбола Украины объявила список футболистов, вызванных в сборную Украины из зарубежных клубов.

В заявку попали Евгений Коноплянка («Шальке»), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Руслан Малиновский («Генк»), Роман Яремчук («Гент»), Игорь Пластун («Гент»), Роман Безус («Гент»), Иван Петряк («Ференцварош»), Эдуард Соболь («Яблонец»), Артем Кравец («Кайсериспор») и Василий Кравец («Леганес»).

В заявке отсутствует защитника «Зенита» Ярослав Ракицкий, который пропустил и прошлый сбор. Отметим, что Ярмоленко ещё восстанавливается после травмы и не сыграл ни одного матча в 2019 году. Коноплянка также травмирован, у него повреждено бедро.

В заявке не попал вратарь «Леганеса» Андрей Лунин, который вместе со сборной Украины U20 выступит на чемпионате мира-2019.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, УЕФА, ФК Зенит, Новости футбола, Ярослав Ракицкий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ливерпуль - Барселона: события матча
02 Ливерпуль в неимоверном матче обыграл Барселону и вышел в финал Лиги чемпионов
03 Гюндоган: Роналду не на том же космическом уровне, что и Месси
04 Ливерпуль - Барселона: стартовые составы
05 Шипулин рассказал, как попадаются на допинге
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь