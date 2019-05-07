Ракицкого не вызвали в сборную Украины

Новости спорта: Федерация футбола Украины объявила список футболистов, вызванных в сборную Украины из зарубежных клубов.

В заявку попали Евгений Коноплянка («Шальке»), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Руслан Малиновский («Генк»), Роман Яремчук («Гент»), Игорь Пластун («Гент»), Роман Безус («Гент»), Иван Петряк («Ференцварош»), Эдуард Соболь («Яблонец»), Артем Кравец («Кайсериспор») и Василий Кравец («Леганес»).

В заявке отсутствует защитника «Зенита» Ярослав Ракицкий, который пропустил и прошлый сбор. Отметим, что Ярмоленко ещё восстанавливается после травмы и не сыграл ни одного матча в 2019 году. Коноплянка также травмирован, у него повреждено бедро.

В заявке не попал вратарь «Леганеса» Андрей Лунин, который вместе со сборной Украины U20 выступит на чемпионате мира-2019.