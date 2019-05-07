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Ливерпуль - Барселона: стартовые составы

Ливерпуль - Барселона: стартовые составы
21:02 Вт, 7 Май 2019 Телеграф

Новости спорта: Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Барселоны» на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов.

Встреча состоится сегодня, 7 мая, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, стартовый свисток прозвучит в 22:00.

«Ливерпуль»: Алисон Бекер – Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд – Джеймс Милнер, Фабиньо, Джордан Хендерсон – Садио Мане, Дивок Ориги, Шердан Шакири

Запас: Симон Миньоле, Джозеф Гомес, Деян Ловрен, Жоржиньо Вейналдум, Бенджамин Вудбёрн, Риан Брустер, Дэниел Старридж

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген – Жорди Альба, Клеман Лангле, Жерар Пике, Серхи Роберто – Филиппе Коутиньо, Серхио Бускетс, Иван Ракитич, Артуро Видаль, Луис Суарес, Лионель Месси

Запас: Яспер Силлессен, Самуэль Юмтити, Томас Вермален, Нелсон Семеду, Артур Рамос, Карлос Аленья, Малком

В первом матче, который проходил на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, «сине-гранатовые» сумели добиться победы со счётом 3:0. Голами отметились нападающие Луис Суарес и Лионель Месси, оформивший дубль.

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УЕФА, ФК Барселона, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, ЛЧ.
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