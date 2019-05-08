Скачать
Среда, 08.05.2019
Ливерпуль в неимоверном матче обыграл Барселону и вышел в финал Лиги чемпионов
Ливерпуль разгромил Барселону и вышел в финал ЛЧ
Как выглядит дочь Виктора Леоненко (Фото)
Как выглядит дочь Виктора Леоненко (Фото)
Бой Усика с Такамом перенесен из-за травмы украинца
Бой Усика с Такамом перенесен из-за травмы украинца
Шевченко огласил список легионеров на июньский сбор
Шевченко огласил список легионеров на июньский сбор

Ливерпуль - Барселона: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)

Ливерпуль - Барселона: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
07:29 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Ливерпуль принимал Барселону на Энфилде.

Ливерпуль принимал каталонскую Барселону во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Уже в самом начале встречи все пошло не по плану для Барселоны. На 7-й минуте встречи, после удара Хендерсона и сейфа от Тер Штегена Ориги добил мяч в пустые ворота.

На второй тайм сыграла замена Клоппа. Вейналдум сумел отличиться дублем всего за 2 минуты. Ну а гол Ориги окончательно выбил Барселону из Лиги Чемпионов. Ливерпуль - первый финалист.

Вашему вниманию обзор матча Лиги чемпионов:

Ливерпуль - Барселона 4:0 (первый матч — 0:3)

Голы: Ориги, 7, 79, Вейналдум, 54, 56

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон (Вейналдум, 46) — Хендерсон, Фабиньо, Милнер — Шакири (Старридж, 90), Ориги (Гомес, 85), Мане

Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Лангле, Альба — Видаль (Артур, 74), Бускетс, Ракитич (Малком, 81) — Месси, Суарес, Коутиньо (Семеду, 60)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ломаченко – Кэмпбелл: букмекеры назвали фаворита боя
02 Ливерпуль - Барселона: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
03 Ливерпуль - Барселона: события матча
04 Гениальный угловой Ливерпуля, который вывел их в финал ЛЧ (Видео)
05 Ливерпуль в неимоверном матче обыграл Барселону и вышел в финал Лиги чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь