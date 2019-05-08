Ливерпуль - Барселона: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)

Новости спорта: Ливерпуль принимал Барселону на Энфилде.

Ливерпуль принимал каталонскую Барселону во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Уже в самом начале встречи все пошло не по плану для Барселоны. На 7-й минуте встречи, после удара Хендерсона и сейфа от Тер Штегена Ориги добил мяч в пустые ворота.

На второй тайм сыграла замена Клоппа. Вейналдум сумел отличиться дублем всего за 2 минуты. Ну а гол Ориги окончательно выбил Барселону из Лиги Чемпионов. Ливерпуль - первый финалист.

Вашему вниманию обзор матча Лиги чемпионов:

Ливерпуль - Барселона 4:0 (первый матч — 0:3)

Голы: Ориги, 7, 79, Вейналдум, 54, 56

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон (Вейналдум, 46) — Хендерсон, Фабиньо, Милнер — Шакири (Старридж, 90), Ориги (Гомес, 85), Мане

Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Лангле, Альба — Видаль (Артур, 74), Бускетс, Ракитич (Малком, 81) — Месси, Суарес, Коутиньо (Семеду, 60)