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Гениальный угловой Ливерпуля, который вывел их в финал ЛЧ (Видео)

Гениальный угловой Ливерпуля, который вывел их в финал ЛЧ (Видео)
08:18 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Неожиданный розыгрыш углового, который "поставил на колени Барселону".

Ливерпуль совершил невероятный камбэк после поражения от Барселоны со счетом 0:3 в первом матче в гостях. Дома подопечные Клоппа разгромили Барселону 4:0 и вышли в финал.

Особенно стоит выделить последний гол Ливерпуля - на 79-й минуте Александер-Арнольд заработал угловой и решил не дожидаться своих партнеров, отпасовав на свободного Ориги, чего не ждали каталонцы, а Дивог отправил мяч под перекладину.

Гениальный угловой Ливерпуля:

"В некоторые моменты нужно быть непредсказуемым. Я видел, как мяч летел в ворота, я не видел угол. Я даже не видел, кто его исполнил", - сказал после матча Юрген Клопп.

"Мы действительно очень тщательно готовились к стандартам, потому что Ливерпуль очень силен при их розыгрыше. Однако это был удивительный розыгрыш, к такому мы оказались не готовы", - приводит слова Эрнесто Вальверде официальный сайт УЕФА.

"Этот угловой был спонтанным. Тот момент, когда ты замечаешь шанс", - заявил после матча Александер-Арнольд.

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ФК Барселона, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола.
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