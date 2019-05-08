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"Ливерпуль был лучше": Вальверде - о вылете Барселоны из Лиги чемпионов

"Ливерпуль был лучше": Вальверде - о вылете Барселоны из Лиги чемпионов
09:34 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Тренер Барселоны огорчен и разочарован вылетом команды из Лиги чемпионов.

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение от Ливерпуля (0:4) и вылет из Лиги чемпионов.

«Все мы разочарованы. Барселона всегда играет для своих болельщиков и хочет, чтобы они гордились нами. В футболе все фанаты ждут побед, мы выиграли много матчей, а сегодня проиграли впервые в этой Лиге чемпионов. Проиграли и вылетели. Я как тренер беру ответственность за поражение на себя», — цитирует тренера Барселоны Mundo Deportivo.

«Все еще тяжело найти объяснение случившемуся. Ливерпуль начал игру именно так, как мы и ожидали, но первый гол надломил нас. Второй пропущенный мяч выбил футболистов из колеи, ведь за ним сразу последовал третий».

«Барселона создала достаточно моментов, но реализация подвела. В целом, не вижу смысла искать оправдания. Ливерпуль был лучше — счет 4:0 лучшее подтверждение».

Барселона вылетела из Лиги чемпионов, выиграв первый матч 3:0. Ливерпуль совершил камбэк и стал первым финалистом текущего розыгрыша ЛЧ. Второй участник финала, который состоится 1 июня на Ванда Метрополитано в Мадриде, определится 8 мая в матче Тоттенхэма и Аякса.

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ФК Барселона, ФК Ливерпуль, Футбол, Эрнесто Вальверде, Новости футбола.
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