Челси отклонил два предложения Реала по Азару

Новости спорта: Похоже, сторонам действительно осталось только согласовать сумму трансфера.

"Челси" отказался уже от двух предложений от мадридского "Реала" по своей главной звезде Эдену Азару. Об этом сообщает Mirror.

Лондонский клуб пока не пугают возможная угроза, что футболист выставит ультиматум на свою возможную продажу в "Реал" - в команду, которую возглавляет кумир его детства, Зинедин Зидан. Кроме того, в 2020 году у бельгийца завершается контракт с "Челси", поэтому он сможет покинуть Лондон свободным агентом. Тем не менее, "синие" требуют за своего игрока около 140 млн евро, на что "Реал" пока не готов раскошелиться.

28-летний Эден Азар проводит лучший сезон в АПЛ. В текущем розыгрыше он забил 16 голов и сделал 15 ассистов.

Ранее испанская пресса писала, что о трансфере игрока должно быть объявлено 12 мая.