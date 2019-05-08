Пятов восстановился от травмы и готов сыграть в УПЛ

Новости спорта: Пятов уже несколько дней назад начал заниматься в фитнесе, а сейчас окончательно закончил восстановление

Вратарь Шахтера Андрей Пятов восстановился от травмы и тренируется в общей группе Горняков, о чем сообщил еще один кипер команды Алексей Шевченко официальному сайту донецкого клуба.

Пятов уже несколько дней назад начал заниматься в фитнесе, а сейчас окончательно закончил восстановление.

Единственным точно выбывшим игроком до конца сезона является бразилец Майкон, который перенес операцию на ногах.

Вчера стало известно, что болельщики выбрали именно голкипера лучшим игроком Горняков в апреле.

Пятов в нынешнем сезоне сыграл в 34 матчах за Горняков во всех турнирах. Он пропустил 33 мяча, в 17 поединках оставив ворота сухими.

Шахтер лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая Динамо на 9 очков. Следующая игра Горняков — 11 мая против Александрии.