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Пятов восстановился от травмы и готов сыграть в УПЛ

Пятов восстановился от травмы и готов сыграть в УПЛ
14:52 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Пятов уже несколько дней назад начал заниматься в фитнесе, а сейчас окончательно закончил восстановление

Вратарь Шахтера Андрей Пятов восстановился от травмы и тренируется в общей группе Горняков, о чем сообщил еще один кипер команды Алексей Шевченко официальному сайту донецкого клуба.

Пятов уже несколько дней назад начал заниматься в фитнесе, а сейчас окончательно закончил восстановление.

Единственным точно выбывшим игроком до конца сезона является бразилец Майкон, который перенес операцию на ногах.

Вчера стало известно, что болельщики выбрали именно голкипера лучшим игроком Горняков в апреле.

Пятов в нынешнем сезоне сыграл в 34 матчах за Горняков во всех турнирах. Он пропустил 33 мяча, в 17 поединках оставив ворота сухими.

Шахтер лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая Динамо на 9 очков. Следующая игра Горняков — 11 мая против Александрии.

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Андрей Пятов, Новости футбола.
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