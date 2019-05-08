Защитник Самбрано не хочет возвращаться в Динамо

Новости спорта: Карлос Самбрано хочет продолжить свою карьеру в Швейцарии.

Перуанский футбольный защитник киевского "Динамо" Карлос Самбрано, выступающий на правах аренды до конца сезона за швейцарский "Базель", заявил, что не хочет возвращаться в Киев. Об этом сообщает Dynamo.kiev.ua.

После игры с "Цюрихом" (3:0) на одном из телеканалов он сказал: "Я хотел бы остаться в "Базеле".

Однако, как отмечают швейцарские СМИ, "Базель" не готов выкупать контракт игрока и будет пытаться летом уговорить киевлян продлить аренду.

Напомним, что четырехлетнее соглашение с украинским клубом 29-летний игрок сборной Перу подписал в январе 2018 года.