Барселона уехала с Энфилда, не дождавшись Месси

Новости спорта: Лидера каталонцев Лионеля Месси в индивидуальном порядке доставили в аэропорт.

Каталонская Барселона после поражения от Ливерпуля в полуфинале Лиги чемпионов спешно покинула стадион Энфилд, не дождавшись своего лидера Лионеля Месси.

Как сообщает Metro, Месси пришлось задержаться на Энфилде, так как он проходил допинг-тест. Процедура заняла так много времени, что было принято решение не дожидаться форварда. Автобус с игроками сине-гранатовых отправился в аэропорт без аргентинца.

Así se ha ido Messi de Anfield tras pasar el control antidopaje pic.twitter.com/AOLVN0OB4n — Ramiro Aldunate (@ramiro_aldunate) 7 мая 2019 г.

Сообщается, что из раздевалки Месси вышел спустя два часа. Он не стал останавливаться для общения с журналистами в микст-зоне. Игрока в индивидуальном порядке отвезли в аэропорт.