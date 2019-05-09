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Переход Азара в Реал под угрозой срыва

Переход Азара в Реал под угрозой срыва
05:29 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: После проигранной апелляции по поводу трансферного бана Челси может не отпустить Эдена Азара в Реал.

Трансфер, который мог стать самым громким на летнем рынке — переход Эдена Азара из Челси в Реал, скорее всего не состоится — сообщает AS.

Поскольку ФИФА отклонил апелляцию английского клуба на запрет покупок на ближайшие два трансферных окна (до лета 2020 года), Челси вряд ли станет расставаться со своими лидерами без возможности их заменить.

Впрочем, есть два варианта, при которых Азар все-таки получит "добро" на переезд в Мадрид. Первый: Челси подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд и выиграет в Лозанне. Второй: Маурицио Сарри (если он к тому времени останется у руля Челси) поверит, что приобретенный зимой у Боруссии Д за 64 миллиона евро Кристиан Пулишич сможет в полной мере заменить бельгийца.

Челси вернется в Лигу чемпионов

Однако, скорее всего, полагает авторитетное испанское издание, Азару придется повторить судьбу Антуана Гризманна, которого Атлетико отказался отпускать, когда на "матрасников" было наложено аналогичное наказание, и еще на сезон Эден останется в Челси.

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ФК Реал, ФК Челси, Футбол, Эден Азар, Новости футбола.
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