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Шевченко: Возможно, однажды придет моя очередь тренировать Милан

Шевченко: Возможно, однажды придет моя очередь тренировать Милан
19:07 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко хотел бы возглавить Милан.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что мечтает возглавить «Милан».

«Милан» — это команда, которая является частью моей жизни. Но в настоящий момент я занят в сборной. Гаттузо проделывает отличную работу… Однажды я хотел бы возглавить «Милан». Может быть, однажды придёт моя очередь", — приводит слова Шевченко Calciomercato.

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Шевченко возглавил сборную Украины летом 2016 года. Это его первый опыт самостоятельный работы в качестве главного тренера. В бытность игроком Шевченко провёл за «Милан» 322 матча и забил 175 мячей. На «Сан-Сиро» он перебрался летом 1999 года из киевского «Динамо» за € 23,91 млн. Летом 2006 года он был продан в «Челси» за сумму в € 43,88 млн. В сезоне-2008/09 он выступал за «Милан» на правах аренды.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, ФК Милан, Футбол.
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