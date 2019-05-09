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Аякс - Тоттенхэм: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)

Аякс - Тоттенхэм: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
07:28 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Представляем видеообзор полуфинального матча Лиги чемпионов.

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов Аякс принимал на своем поле Тоттенхэм.

В первой половине встречи Аякс забил дважды. В самом начале встречи отличился защитник Маттейс де Лигт. А на 35-й минуте матча Хаким Зиех удвоил преимущество хозяев.

Но в начале второго тайма Тоттенхэм вернул интригу в игре. На 55 минуте отставание в счете сократил полузащитник "шпор" Лукас Моура, а спустя 4 минуты бразилец забил второй гол.

Уже в компенсированное время на 90+6 минуте все тот же Моура оформил хет-трик.

Вашему вниманию обзор этого поединка:

Аякс — Тоттенхэм 2:3 (первый матч — 1:0)

Голы: де Лигт, 5, Зиех, 36 — Лукас Моура, 55, 58, 90+6

Аякс: Онана — Мазрауи, де Лигт, Блинд, Тальяфико — Шене (Велтман, 60), ван де Беек (Магальян, 90), Ф. де Йонг — Зиех, Тадич, Дольберг (Синкгравен, 67).

Тоттенхэм: Льорис — Триппьер (Ламела, 81), Алдервейрельд, Вертонген, Роуз (Дэвис, 82) — Сиссоко, Ваньяма (Льоренте, 46), Алли — Эриксен — Лукас Моура, Сон.

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ФК Тоттенхэм, Лига Чемпионов, ФК Аякс, ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола.
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