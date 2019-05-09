Капитан Аякса: Нужно было закончить матч на пять секунд раньше

Новости спорта: Защитник Аякса Маттейс Де Лигт прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.

Защитник и капитан «Аякса» Маттейс Де Лигт поделился мнением о поединке против «Тоттенхэма», в котором амстердамцы уступили со счетом 2:3.

«Мы слишком рано поверили в то, что пройдем дальше. Знали, что до конца минута, и думали, что справимся. Нужно было закончить матч на пять секунд раньше. В конце матча было ощущение, что земля ушла у нас из-под ног. Мы были так близки. Конечно, в раздевалке после матча царила мертвая тишина. Но как бы больно не было сейчас, у нас был прекрасный сезон, и мы все еще можем стать чемпионами.

Было здорово видеть и чувствовать поддержку наших болельщиков. Это дало нам понять, что значил для них этот сезон. Если мы выиграем чемпионат, я буду очень рад. Этот титул может смягчить боль от вылета из Лиги чемпионов на последних секундах», – сказал капитан «Аякса» после матча.

Смотрите видеообзор матча Аякс - Тоттенхэм