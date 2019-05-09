Новости спорта: Экс-тренер сборной Украины Мирон Маркевич дал прогноз на финал Кубка Украины "Шахтер" – "Ингулец".

В субботу, 11 мая, в рамках 28 тура Украинской Премьер-лиги "Шахтер" дома примет "Александрию". Встреча лидера и претендента на бронзу обещает быть очень интересной. "Александрия" в прошлом туре отобрала очки у "Динамо" и собирается осложнить жизнь "горнякам". Своими ожиданиями от предстоящего поединка с Segodnya.ua поделился известный украинский тренер Мирон Маркевич.

- "Александрия" в предыдущем туре отобрала очки у "Динамо", однако потеряла сразу трех игроков основы – Цурикова, Лучкевича и Шендрика. Учитывая эти кадровые потери, смогут ли александрийцы навязать борьбу "Шахтеру" и отобрать очки и у них?

- Конечно, им будет трудно. Трех футболистов основы не так просто заменить. Трудно будет, но это футбол, поэтому посмотрим. В "Александрии" не такая уж и длинная скамейка запасных, чтобы компенсировать такие потери. А "Шахтер" есть "Шахтер". Команда сейчас на ходу. Поэтому для "Александрии" это будет очень тяжелый матч. Хотя, думаю, "Александрия" и так станет бронзовыми призерами. Неважно – выигрывают они или проигрывают "Шахтеру". Здесь уже все понятно, и "Александрия" свою бронзу не потеряет.

Будут ли "горняки" беречь силы на финал Кубка 15 мая? Я уважаю "Ингулец", они пробились в финал, но не думаю, что у "Шахтера" вообще будут какие-то проблемы в этом матче, – заключил Мирон Маркевич.