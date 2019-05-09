УЕФА запретил проводить матчи Лиги чемпионов на стадионе Наполи

Новости спорта: Знаменитая арена в Неаполе не соответствует нужным стандартам

УЕФА наложил запрет на проведение матчей Лиги чемпионов на домашнем стадионе "Наполи" "Сан-Паоло", сообщает официальный сайт Федерации футбола Италии. По информации источника, легендарный неаполитанский стадион не соответствует нужным стандартам. Свои домашние матчи в самом престижном турнире Старого Света "партенопейцы" будут проводит в 550 км от дома, в Болонье на стадионе "Ренато Даль-Ара".

Разговоры о неудовлетворительном состоянии арены в Неаполе ведутся давно. Об этом заявлял даже президент клуба Аурелио Де Лаурентис. Он обещал вложить собственные деньги и построить новый стадион за два года, правда, далее обещаний дело пока не продвинулось.

Временно он предлагал играть на стадионе "Бари" "Сан-Никола"и обещал за свои деньги арендовать автобусы, чтобы перевозить болельщиков. Отметим, что Де Лаурентис ранее приобрел "Бари". Бари находится примерно в 260 километрах от Неаполя, на побережье Адриатического моря.

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