Скачать
Четверг, 09.05.2019
Аякс - Тоттенхэм: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Аякс - Тоттенхэм: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
В ФИФА отклонили апелляцию Челси
В ФИФА отклонили апелляцию Челси
Ломаченко показал свой невероятный улов
Ломаченко показал свой невероятный улов
Усик рассказал о своей травме
Усик рассказал о своей травме

УЕФА запретил проводить матчи Лиги чемпионов на стадионе Наполи

УЕФА запретил проводить матчи Лиги чемпионов на стадионе Наполи
10:36 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Знаменитая арена в Неаполе не соответствует нужным стандартам

УЕФА наложил запрет на проведение матчей Лиги чемпионов на домашнем стадионе "Наполи" "Сан-Паоло", сообщает официальный сайт Федерации футбола Италии. По информации источника, легендарный неаполитанский стадион не соответствует нужным стандартам. Свои домашние матчи в самом престижном турнире Старого Света "партенопейцы" будут проводит в 550 км от дома, в Болонье на стадионе "Ренато Даль-Ара".

Разговоры о неудовлетворительном состоянии арены в Неаполе ведутся давно. Об этом заявлял даже президент клуба Аурелио Де Лаурентис. Он обещал вложить собственные деньги и построить новый стадион за два года, правда, далее обещаний дело пока не продвинулось.

Временно он предлагал играть на стадионе "Бари" "Сан-Никола"и обещал за свои деньги арендовать автобусы, чтобы перевозить болельщиков. Отметим, что Де Лаурентис ранее приобрел "Бари". Бари находится примерно в 260 километрах от Неаполя, на побережье Адриатического моря.

Ранее мы писали, что легендарный стадион "Милана" и "Интера" может обрушиться. Эксперты зафиксировали аномальные колебания конструкций третьего яруса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УЕФА, ФК Наполи, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аякс 2:3 Тоттенхэм: события матча (Видео)
02 Аякс - Тоттенхэм: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
03 Капитан Аякса: Нужно было закончить матч на пять секунд раньше
04 Наставник Аякса прокомментировал вылет из Лиги чемпионов
05 Стали известны претенденты на звание лучшего игрока сезона в АПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь