Челси - Айнтрахт: слова Сарри перед матчем Лиги Европы

Новости спорта: Наставник "синих" рассказал о важности предстоящего поединка.

Главный тренер Челси Маурицио Сарри поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы с Айнтрахтом.

"Наша задача - выйти в финал и выиграть турнир. Мы чувствуем, что заслуживаем трофей, так что это очень важный матч. Надо играть, не обращая внимания на результат, это может быть опасно.

Знаю, что в полуфинале нам играть с сильным соперником и сильными футболистами, так что быть фаворитом в такой ситуации очень трудно. Нас ждет сложный матч. Надо предстать в оптимальной форме. У Айнтрахта два очень сильных форварда - Йович и Ребич, так что надо быть осторожными.

Как мы видели по первому матчу, Айнтрахт очень динамичен, агрессивен в отборе, опасен в атаке. Особенно, когда пользуется свободным пространством в контратаках", - приводит слова Сарри пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч Челси - Айнтрахт пройдет в четверг, 9 мая на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Первая игра, прошедшая во Франкфурте, закончилась вничью 1:1.