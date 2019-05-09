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Четверг, 09.05.2019
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Аллегри покинет Ювентус летом

Аллегри покинет Ювентус летом
11:11 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Руководство туринского клуба не намерено продолжать сотрудничество с итальянцем.

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри покинет свой пост, сообщает Sport Mediaset.

По информации издания, специалист и президент клуба Андреа Аньелли пришли к этому решению во время обсуждения трансферной кампании.

Сообщается, что итальянскому специалисту интересен вариант с ПСЖ. На место Аллегри претендует Антонио Конте, кандидатуру которого поддерживает вице-президент Ювентуса Павел Недвед.

Напомним, Аллегри пришел в Ювентус в 2014 году. За пять лет он стал пятикратным чемпионом Италии, четырежды выигрывал Кубок Италии и дважды Суперкубок. Массимилиано четыре раза признавался лучшим тренером страны.

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Ранее сообщалось, что защитник Ювентуса поставил лайк комментарию с требованием уволить Аллегри.

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ФК Ювентус, Футбол, Массимилиано Аллегри, Новости футбола.
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