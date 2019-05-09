Аллегри покинет Ювентус летом

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри покинет свой пост, сообщает Sport Mediaset.
По информации издания, специалист и президент клуба Андреа Аньелли пришли к этому решению во время обсуждения трансферной кампании.
Сообщается, что итальянскому специалисту интересен вариант с ПСЖ. На место Аллегри претендует Антонио Конте, кандидатуру которого поддерживает вице-президент Ювентуса Павел Недвед.
Напомним, Аллегри пришел в Ювентус в 2014 году. За пять лет он стал пятикратным чемпионом Италии, четырежды выигрывал Кубок Италии и дважды Суперкубок. Массимилиано четыре раза признавался лучшим тренером страны.
Ранее сообщалось, что защитник Ювентуса поставил лайк комментарию с требованием уволить Аллегри.