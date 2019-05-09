Аякс - Тоттенхэм: невероятные эмоции Почеттино после матча (Видео)

Тоттенхэм в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов обыграл Аякс со счетом 3:2, тем самым оформив путевку в финал турнира.
"Шпоры" проигрывали 0:2, но перевернули игру и забили победный мяч на шестой компенсированной минуте. Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино выбежал на поле, разрыдался и упал на газон.
Напомним, в компенсированное время бразилец Лукас Моура забил победный гол Тоттенхэма, перечеркнув все надежды Аякса на выход в финал.
8 мая 2019 г.
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