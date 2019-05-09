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Моуриньо сделал свой прогноз на финальный матч Лиги чемпионов

Моуриньо сделал свой прогноз на финальный матч Лиги чемпионов
12:55 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Жозе Моуриньо трудно спрогнозировать будущего победителя Лиги чемпионов.

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что ему будет непросто определиться с предпочтениями в финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» – «Ливерпуль».

«Перед финалом я столкнусь с проблемой, потому что мне очень, очень нравятся Маурисио и Юрген, и я считаю, что они оба заслуживают выиграть трофей.

Для победы в решающем матче тренер должен читать битву на поле, своих солдат и их качества. Футбол – это веселье, но также футбол – это победы», — цитирует Моуринью Daily Mail со ссылкой на beIN Sports.

«Ливерпуль» после поражения от «Барселоны» со счётом 3:0 в первом полуфинальном матче сумел совершить камбэк и в ответной встрече победил сине-гранатовых – 4:0. В свою очередь «Тоттенхэм», проиграв дома «Аяксу» со счётом 0:1 и уступая после перерыва в ответном матче со счётом 0:2, перевернул ход игры и выиграл – 3:2.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде на домашнем стадионе «Атлетико» – «Ванда Метрополитано».

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ФК Тоттенхэм, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, Футбол, Жозе Моуриньо, Новости футбола.
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