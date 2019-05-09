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Стало известно, когда Вербич вернется на футбольное поле

Стало известно, когда Вербич вернется на футбольное поле
14:07 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Тренировки словенец возобновит спустя две недели.

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич прокомментировал свое состояние после травмы. По словам словенского игрока киевлян, упражнения он начнет делать через две недели. 

«Сейчас чувствую себя хорошо. Операция прошла благополучно. Врачи сказали, что две недели будет восстановительный период, после чего смогу делать упражнения, входить в тренировочный режим. Уже с сегодняшнего дня с девяти утра начались процедуры. Сейчас хожу на костылях, пока не могу давать нагрузку на прооперированную ногу», — цитирует Вербича официальный сайт Динамо.

«Во время терапии буду находиться в Словении, когда буду в лучших кондициях, приеду в Киев и начну работать на поле. Спокойно, шаг за шагом, буду проходить курс реабилитации и надеюсь как можно быстрее вернуться в строй».

«Очень рад, что самое сложное позади и начинается новый этап в восстановлении. Сезон подходит к концу, поэтому пропущу немного игр. Уже думаю о следующем сезоне. Когда смотрю футбол, очень тяжело морально, потому что хочется играть и тренироваться».

Хавбек получил травму голеностопа в матче УПЛ против Шахтера (0:0), после чего ему была проведена операция в Мюнхене.

В нынешнем сезоне 25-летний Вербич принял участие в 34 матчах киевлян, забив 12 голов и отдав 4 результативные передачи.

Динамо после 27 туров отстает от лидирующего Шахтера на 9 очков. В следующем туре УПЛ команда сыграет против Зари 11 мая. Начало игры — 17:00.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Беньямин Вербич.
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