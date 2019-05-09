Челси - Айнтрахт: где и когда смотреть матч Лиги Европы

Новости спорта: Сегодня, 9 мая, Челси и Аайнтрахт сыграют ответный матч 1/2 финала Лиги Европы.

"Челси", который в текущем розыгрыше выиграл все домашние поединки Лиги Европы, проведет последний в сезоне матч на "Стэмфорд Бридж". Лондонцам осталось только грамотно воспользоваться результативной ничьей 1:1 во Франкфурте. Тем более, у "Айнтрахта" задача не из легких, ведь "пенсионеры" еще не проигрывали в этой ЛЕ.

В Украине поединок "Челси" - "Айнтрахт" покажут телеканал "Футбол 2" и интернет-платформа OLL.TV, начало встречи в 22:00 по Киеву.

Телеграф Спорт, в свою очередь, проведет текстовую трансляцию матча.

В других странах мира встреча транслировать:

Ближний Восток - beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 11

Чехия - Nova Sport 1, DIGI GO

Франция - RMC Sport en direct, RMC Sport 2

Германия - DAZN, SRF zwei, RTL Television

Венгрия - Sport 1 Hungary

Италия - Sky Sport Uno, Sky Calcio 2, SKY Go Italia, RSI La 2

Польша - IPLA

Португалия - Sport TV2

Россия - Match TV Football 1

Испания - Movistar +, Gol

Великобритания - BT Sport Live, BT Sport 4K UHD, BT Sport 3

США - B / R Live, Univision Deportes