Челси - Айнтрахт: где и когда смотреть матч Лиги Европы

"Челси", который в текущем розыгрыше выиграл все домашние поединки Лиги Европы, проведет последний в сезоне матч на "Стэмфорд Бридж". Лондонцам осталось только грамотно воспользоваться результативной ничьей 1:1 во Франкфурте. Тем более, у "Айнтрахта" задача не из легких, ведь "пенсионеры" еще не проигрывали в этой ЛЕ.
В Украине поединок "Челси" - "Айнтрахт" покажут телеканал "Футбол 2" и интернет-платформа OLL.TV, начало встречи в 22:00 по Киеву.
Телеграф Спорт, в свою очередь, проведет текстовую трансляцию матча.
В других странах мира встреча транслировать:
Ближний Восток - beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 11
Чехия - Nova Sport 1, DIGI GO
Франция - RMC Sport en direct, RMC Sport 2
Германия - DAZN, SRF zwei, RTL Television
Венгрия - Sport 1 Hungary
Италия - Sky Sport Uno, Sky Calcio 2, SKY Go Italia, RSI La 2
Польша - IPLA
Португалия - Sport TV2
Россия - Match TV Football 1
Испания - Movistar +, Gol
Великобритания - BT Sport Live, BT Sport 4K UHD, BT Sport 3
США - B / R Live, Univision Deportes