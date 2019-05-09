Барселона хочет продать Коутиньо

Бразильский полузащитник Филипе Коутиньо переходил в Барселону в ранге одного из лучших игроков мира, но в Каталонии дела у него идут не лучшим образом.
Как сообщает ESPN, вскоре совет директоров Барселоны соберется с целью обсудить дальнейшее будущее игрока.
Они склоняются к тому, чтобы продать футболиста, за которого было заплачено свыше 150 млн евро.
В 52-х матчах нынешнего сезона на счету Коутиньо 11 голов и 5 ассистов.
Кроме того, на собрании также обсудят будущее тренера Эрнесто Вальверде после вылета команды от Ливерпуля в полуфинале Лиги чемпионов (3:0, 0:4).