Звезда Аякса де Лигт покинет команду

Новости спорта: Похоже, трансфер голландской звезды неизбежен.

Генеральный директор Аякса Эдвин ван дер Сар фактически подтвердил уход капитана амстердамцев Маттейса Де Лигта грядущим летом. Напомним, основными претендентами на Маттейса являются Манчестер Юнайтед и Барселона.

«Думаю, Де Лигту осталось провести последние матчи в Аяксе в этом сезоне. Он был здесь с детства и рано или поздно появится в большом клубе. Думаю, он поедет в Англию или Испанию», – подытожил ван дер Сара Sky Sport Italia.

Напомним, Тоттенхэм совершил сумасшедший камбэк в ответном полуфинале против Аякса и сумел добраться до финала ЛЧ.