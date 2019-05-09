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Звезда Аякса де Лигт покинет команду

Звезда Аякса де Лигт покинет команду
18:55 Сегодня Телеграф footballua.tv

Новости спорта: Похоже, трансфер голландской звезды неизбежен.

Генеральный директор Аякса Эдвин ван дер Сар фактически подтвердил уход капитана амстердамцев Маттейса Де Лигта грядущим летом. Напомним, основными претендентами на Маттейса являются Манчестер Юнайтед и Барселона.

«Думаю, Де Лигту осталось провести последние матчи в Аяксе в этом сезоне. Он был здесь с детства и рано или поздно появится в большом клубе. Думаю, он поедет в Англию или Испанию», – подытожил ван дер Сара Sky Sport Italia.

Капитан Аякса: Нужно было закончить матч на пять секунд раньше

Напомним, Тоттенхэм совершил сумасшедший камбэк в ответном полуфинале против Аякса и сумел добраться до финала ЛЧ.

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ФК Аякс, Футбол, Новости футбола, Эдвин ван дер Сар, Маттейс де Лигт.
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