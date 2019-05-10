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Валенсия - Арсенал: обзор матча Лиги Европы (Видео)

Валенсия - Арсенал: обзор матча Лиги Европы (Видео)
07:31 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Лондонский Арсенал в достаточно прагматичном для себя выездном матче против испанской Валенсии добывает путевку в финал Лиги Европы в Баку.

"Валенсия" после поражения в Лондоне в первом полуфинальном матче Лиги Европы от "Арсенала" 1:3 в ответном поединке пыталась отыграть разницу.

Испанцы начали матч за здравие, забив первый гол уже на 11-й минуте (Гамейро), однако уже через 6 минут Обамейянг после скидки Ляказетта выровнял положение.

После перерыва команды продолжали радовать нас атакующим футболом, и к 58-й минуте Ляказетт и Гамейро вновь обменялись голами, после чего "канониры" показали свое превосходство, оформив еще два гола.

Видеообзор матча:

Валенсия — Арсенал 2:4 (первый матч — 1:3)

Голы: Гамейро, 11, 58 — Обамеянг, 17, 69, 88, Ляказетт, 50

Валенсия: Нето — Пиччини (Солер, 56), Гарай, Паулиста, Гайя — Васс, Парехо, Коклен, Гедеш (Торрес, 71) — Родриго (Мина, 72), Гамейро

Арсенал: Чех — Папастатопулос, Косельни, Монреаль — Мэйтленд-Найлз, Торрейра (Гендузи, 80), Джака, Колашинац (Мустафи, 71) — Озил (Мхитарян, 62) — Обамеянг, Ляказетт

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Лига Европы, ФК Арсенал (Лондон), Футбол, Новости футбола.
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