Валенсия - Арсенал: обзор матча Лиги Европы (Видео)

Новости спорта: Лондонский Арсенал в достаточно прагматичном для себя выездном матче против испанской Валенсии добывает путевку в финал Лиги Европы в Баку.

"Валенсия" после поражения в Лондоне в первом полуфинальном матче Лиги Европы от "Арсенала" 1:3 в ответном поединке пыталась отыграть разницу.

Испанцы начали матч за здравие, забив первый гол уже на 11-й минуте (Гамейро), однако уже через 6 минут Обамейянг после скидки Ляказетта выровнял положение.

После перерыва команды продолжали радовать нас атакующим футболом, и к 58-й минуте Ляказетт и Гамейро вновь обменялись голами, после чего "канониры" показали свое превосходство, оформив еще два гола.

Видеообзор матча:

Валенсия — Арсенал 2:4 (первый матч — 1:3)

Голы: Гамейро, 11, 58 — Обамеянг, 17, 69, 88, Ляказетт, 50

Валенсия: Нето — Пиччини (Солер, 56), Гарай, Паулиста, Гайя — Васс, Парехо, Коклен, Гедеш (Торрес, 71) — Родриго (Мина, 72), Гамейро

Арсенал: Чех — Папастатопулос, Косельни, Монреаль — Мэйтленд-Найлз, Торрейра (Гендузи, 80), Джака, Колашинац (Мустафи, 71) — Озил (Мхитарян, 62) — Обамеянг, Ляказетт