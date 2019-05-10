Челси - Айнтрахт: обзор матча Лиги Европы (Видео)

Новости спорта: Смотрите видео голов матча Челси - Айнтрахт в полуфинале Лиги Европы.

В ответном матче Лиги Европы, "Челси" сыграл с "Айнтрахтом".

Лондонцы очень активно начали матч и их усилия были вознаграждены. В середине первого тайма Лофтус-Чик отметился забитым голом. Полузащитник уже второй матч подряд проводит на отличном уровне.

Однако в самом начале второго тайма "Айнтрахт", усилиями Гачиновича и Йовича, смог сравнять счет. После этого команды больше голов не забивали и все решалось в серии пенальти. Там удачнее оказался лондонский клуб.

Обзор матча:

Челси — Айнтрахт Ф 1:1 (4:3 — в серии пенальти)

Голы: Лофтус-Чик, 28 — Йович,48.

Челси: Кепа – Аспиликуэта, Кристенсен (Дзаппакоста, 74), Давид Луис, Эмерсон – Ковачич, Жоржиньо, Лофтус-Чик (Баркли, 86) – Азар, Жиру (Игуаин, 96), Виллиан (Педро, 62).

Айнтрахт: Трапп – Фалетте, Хинтеррегер, Абрахам – Коста, Роде (Де Гузман, 70), Хасебе, Гачинович (Пасиенсия, 118), Костич – Ребич (Алле, 90+3) — Йович