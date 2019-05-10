Барселона определилась с главным кандидатом на пост наставника команды

Новости спорта: Однако пригласить желаемого специалиста будет не так просто.

После поражение в матче против "Ливерпуля", руководство "Барселоны" может уволить Эрнесто Вальверде.

Как сообщает Chiringuto TV, тренер сборной Голланди Рональд Куман является главным претендентом на пост тренера каталонцев. Среди альтернативного варианта клуб рассматривает Эрик тен Хаг.

Главная проблема Кумана - его контракт с национальной сборной. Сейчас он показывает отличные результаты и Голландия вряд ли отпустит специалиста.

Напомним, что в свое время Куман был успешным игроком "Барселоны", проведя за клуб 191 матч.