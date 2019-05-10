Матч Кубка Либертадорес закончился массовой дракой (Видео)

Новости спорта: Встреча закончилась массовой дракой, по итогам которой главный судья Вилтон Сампайо показал две прямые красные карточки.

В заключительном матче группового этапа группы С Кубка Либертадорес аргентинский «Годой-Крус» дома обыграл чилийскую команду «Универсидад де Копсепсьон» — 1:0.

Единственный гол в середине первого тайма забил полузащитник хозяев Анхель Гонсалес. Встреча закончилась массовой дракой, по итогам которой главный судья Вилтон Сампайо показал две прямые красные карточки. У аргентинского клуба был удалён Фабиан Энрикес, у чилийского – Патрисио Рубио.

Одержав победу, «Годой-Крус» со второго места в группе вышел в плей-офф, «Универсидад де Копсепсьон» — четвёртый.

Con incidentes termina Godoy Cruz vs U. de Concepción en Mendoza pic.twitter.com/u7eBVAoBlx — Carlos Campos (@CaarlosIgnacio) 10 мая 2019 г.

Действующим обладателем Кубка Либертадорес является «Ривер Плейт», который в прошлогоднем финале обыграл «Боку Хуниорс» (2:2, 3:1). С 2019 года финал будет состоять из одного матча, который пройдёт на заранее выбранном стадионе.