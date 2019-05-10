Шальке Коноплянки объявил о назначении нового тренера

Новости спорта: С Давидом Вагнером подписан контракт на три года.

Новым главным тренером "Шальке" станет Давид Вагнер, последним местом работы которого был английский "Хаддерсфилд Таун". Об этом информирует официальный сайт гельзенкирхенского клуба.

47-летний специалист возглавит команду по окончании текущего сезона. Стороны подписали контракт сроком на три года. Спортивный директор "Шальке" Йохен Шнайдер, комментируя назначение Вагнера, сказал: "Мы рады, что смогли заполучить Давида Вагнера в качестве тренера. Он прекрасно вписывается в наш профиль требований".

В бытность игроком Вагнер выступал за "Шальке" в период с 1995 по 1997 год. Всего в составе гельзенкирхенского клуба он сыграл 36 матчей и забил 3 мяча. Из "Хаддерсфилд Таун" он был уволен в январе этого года.

Напомним, что в составе "Шальке" выступает украинский полузащитник Евгений Коноплянка, который в последнее время крайне редко попадает в состав. К тому же, в апреле Коноплянка получил болезненное повреждение на тренировке. У вингера сборной Украины обнаружились проблемы с подколенным сухожилием.