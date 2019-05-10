Скачать
Пятница, 10.05.2019
Челси в серии пенальти одолел Айнтрахт и пробился в финал Лиги Европы
Челси в серии пенальти одолел Айнтрахт и пробился в финал Лиги Европы
Усику не придется делать операцию
Усику не придется делать операцию
Расписание матчей сборной Украины на женском Евробаскете-2019
Расписание матчей сборной Украины на женском Евробаскете-2019
Валенсия - Арсенал: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Валенсия - Арсенал: обзор матча Лиги Европы (Видео)

Стерлинг: Очень рад за Ливерпуль

Стерлинг: Очень рад за Ливерпуль
11:25 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Рахим Стерлинг, ранее выступавший за "Ливерпуль", признался, что был рад победе своей бывшей команды над "Барселоной"

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг, ранее выступавший за «Ливерпуль», признался, что был рад победе своей бывшей команды над «Барселоной» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Победа со счётом 4:0 вывела мерсисайдцев в финал самого престижного еврокубка.

«Я был очень рад за „Ливерпуль“. Люди могут не верить мне, но это правда. Когда я вижу таких ребят, как Джордан Хендерсон и Трент Александр-Арнольд, в финале, это делает меня счастливым, я очень рад за них», — цитирует форварда Liverpool Echo.

Стерлинг выступал за «Ливерпуль» с 2012 по 2015 год, после чего перешёл в стан «горожан».

Ливерпуль предложит Ориги новый контракт

В финале Лиги чемпионов мерсисайдцы сыграют с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча состоится 1 июня в Мадриде.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Сити, ФК Ливерпуль, Футбол, Рахим Стерлинг, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Челси - Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти) события матча (Видео)
02 ЧМ-2019 по хоккею: календарь и расписание матчей
03 Валенсия - Арсенал (2:4) в 1/2 Лиги Европы: основные события матча (Видео)
04 Стало известно, когда состоится бой Ломаченко - Кэмпбелл
05 Валенсия - Арсенал: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь