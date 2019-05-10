Стерлинг: Очень рад за Ливерпуль

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг, ранее выступавший за «Ливерпуль», признался, что был рад победе своей бывшей команды над «Барселоной» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Победа со счётом 4:0 вывела мерсисайдцев в финал самого престижного еврокубка.
«Я был очень рад за „Ливерпуль“. Люди могут не верить мне, но это правда. Когда я вижу таких ребят, как Джордан Хендерсон и Трент Александр-Арнольд, в финале, это делает меня счастливым, я очень рад за них», — цитирует форварда Liverpool Echo.
Стерлинг выступал за «Ливерпуль» с 2012 по 2015 год, после чего перешёл в стан «горожан».
В финале Лиги чемпионов мерсисайдцы сыграют с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча состоится 1 июня в Мадриде.