Стерлинг: Очень рад за Ливерпуль

Новости спорта: Рахим Стерлинг, ранее выступавший за "Ливерпуль", признался, что был рад победе своей бывшей команды над "Барселоной"

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг, ранее выступавший за «Ливерпуль», признался, что был рад победе своей бывшей команды над «Барселоной» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Победа со счётом 4:0 вывела мерсисайдцев в финал самого престижного еврокубка.

«Я был очень рад за „Ливерпуль“. Люди могут не верить мне, но это правда. Когда я вижу таких ребят, как Джордан Хендерсон и Трент Александр-Арнольд, в финале, это делает меня счастливым, я очень рад за них», — цитирует форварда Liverpool Echo.

Стерлинг выступал за «Ливерпуль» с 2012 по 2015 год, после чего перешёл в стан «горожан».

В финале Лиги чемпионов мерсисайдцы сыграют с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча состоится 1 июня в Мадриде.