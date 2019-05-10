Челси - Айнтрахт: серия пенальти (Видео)

Новости спорта: Финалист Лиги Европы определился в послематчевой серии пенальти.

Спустя шесть лет "Челси" снова сыграет в финале Лиги Европы. В 2013-м англичане обыграли "Бенфику" и завоевали трофей. Теперь их ждет лондонское дерби.

В ответном полуфинале "Челси" с трудом обыграл немецкий "Айнтрахт". После комфортных выездных – 1:1, команды расписали ничью и в Лондоне. Для выявления финалиста пришлось бить пенальти и тут с лучшей стороны показал себя голкипер английской команды, отбивший два удара.

Серия пенальти:

"Челси" – "Айнтрахт" – 1:1

Голы: Лофтус-Чик (28) – Йович (49)

"Челси: Аррисабалага, Кристенсен (Дзаппакоста, 74), Аспиликуэта, Эмерсон, Давид Луиз, Ковачич, Жоржиньо, Азар, Лофтус-Чик (Баркли, 86), Виллиан (Педро, 62), Жиру (Игуаин, 96).

"Айнтрахт": Трапп, Абраам, Фалетт, Хинтереггер, да Кошта, Роде (де Гузман, 70), Костич, Гачинович (Гонсалу Пасиенсия, 118), Хасебе, Ребич (Аллер, 90), Йович.