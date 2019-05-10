Игроки Челси просят Азара остаться в клубе

Новости спорта: Уже летом бельгиец может уйти из стана лондонцев.

Азар вчера забил победный пенальти в серии одиннадцатиметровых против Айнтрахта. Благодаря этому Челси вышел в финал Лиги Европы, где встретится против Арсенала.

С большой долей вероятности бельгиец покинет лондонский клуб предстоящим летом. Однако его партнеры по команде хотят, чтобы он остался.

«Уверен, что любой, в том числе и мы, игроки, хотели бы, чтобы он остался и был игроком Челси вплоть до завершения карьеры. Но, кто знает, о чем он думает. На протяжении последних 7-8 лет он был невероятен, Эден помогал нам выигрывать трофеи. Какое бы решение он не принял, будем его уважать», — сказал хавбек Синих Рубен Лофтус-Чик в комментарии Sky Sports.

Схожим образом выразился и вингер Виллиан. Бразилец и вовсе уверен, что Азар ни о чем другом не думает, как кроме выступлений за Челси.

«Надеюсь, он останется, но в футболе нельзя быть уверенным. Думаю, головой он здесь, с Челси. Потом, когда сезон завершится, возможно, он сможет сказать, каковой является ситуация. Ничего не знаю о его уходе, поэтому, надеюсь, он останется. Эден — очень важный, особенный игрок для нас, он во многом помог. И он один из лучших футболистов в мире».

Вчера сообщалось, что Реал и Челси практически закрыли переход Азара предстоящим летом. В обратном пути последует хавбек Матео Ковачич, который выступает за Синих в этом сезоне на правах аренды.

Ранее информировалось, что переход Азара в Реал находится под угрозой срыва после того, как ФИФА отклонила апелляцию Челси по поводу запрета на трансферную деятельность.

Эден Азар выступает за лондонский клуб с 2012 года. За его трансфер Синие заплатили Лиллю 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 28-летний бельгиец сыграл в 50 поединках во всех турнирах, в которых забил 19 мячей.

Финал Лиги Европы против Арсенала команда Маурицио Сарри проведет 29 мая в Баку.