Скачать
Пятница, 10.05.2019
Челси в серии пенальти одолел Айнтрахт и пробился в финал Лиги Европы
Челси в серии пенальти одолел Айнтрахт и пробился в финал Лиги Европы
Усику не придется делать операцию
Усику не придется делать операцию
Расписание матчей сборной Украины на женском Евробаскете-2019
Расписание матчей сборной Украины на женском Евробаскете-2019
Валенсия - Арсенал: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Валенсия - Арсенал: обзор матча Лиги Европы (Видео)

Яя Туре завершил футбольную карьеру

Яя Туре завершил футбольную карьеру
13:19 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Яя Туре принял решение завершить карьеру футболиста.

Дмитрий Селюк, агент ивуарийского полузащитника Яя Туре, заявил, что 35-летний футболист принял решение завершить карьеру и приступить к работе тренером.

«Говорю об этом впервые: Яя решил закончить карьеру чемпионом. Прощальный матч, который ему устроил «Манчестер Сити», в принципе и был реальным завершением его игровой карьеры. Не только в этой команде, но и вообще.

Яя уже получил лицензию и с июня этого года может работать как второй тренер в какой-либо команде. Он однозначно перейдёт в клуб, где будет выполнять не только работу второго тренера, но также функции советника спортивного директора или президента по спортивной части. У Яя есть варианты в России и Украине», — цитирует Селюка Sport24.

В декабре прошлого года Туре и «Олимпиакос» разорвали действующий контракт. После этого игрок не смог подписать соглашение ни с одним из клубов. Ранее он выступал за «АСЕК Мимозас», «Беверен», донецкий «Металлург», «Монако», «Барселону» и «Манчестер Сити». В составе сборной Кот-д'Ивуара Туре в 102 матчах забил 19 мячей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, ФК Манчестер Сити, Яя Туре, Дмитрий Селюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Челси - Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти) события матча (Видео)
02 ЧМ-2019 по хоккею: календарь и расписание матчей
03 Валенсия - Арсенал (2:4) в 1/2 Лиги Европы: основные события матча (Видео)
04 Стало известно, когда состоится бой Ломаченко - Кэмпбелл
05 Валенсия - Арсенал: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь