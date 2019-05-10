Экс-легионер Динамо может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Новости спорта: Юнес Беланда летом может переехать в Саудовскую Аравию.

Саудовский клуб «Аль-Иттихад» планирует в летнее трансферное окно усилиться полузащитником «Галатасарая» и сборной Марокко Юнесом Беланда, который в Украине известен по выступлениям за «Динамо».

За 29-летнего футболиста «Аль-Иттихад» готов выложить 12 миллионов евро.

Пока неизвестно, окажется ли этой суммы достаточно, чтобы убедить «Галатасарай» отпустить хавбека, ведь ранее сообщалось, что боссы турецкого клуба желают выручить от потенциальной продажи Беланда 15 миллионов евро.

Напомним, в «Галатасарай» Беланда перешел из «Динамо» летом 2017 года за 9 миллионов евро.