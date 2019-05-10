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Неймар дисквалифицирован на 3 матча за удар болельщика

Неймар дисквалифицирован на 3 матча за удар болельщика
13:58 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Бразилец получил еще одно наказание за свое поведение.

Форвард ПСЖ Неймар получил очередную трехматчевую дисквалификацию, сообщает официальный Твиттер федерации футбола Франции.

Причиной бана стало поведение бразильца после финального матча Кубка Франции против Ренна (2:2, 5:6 по пенальти). Форвард не сдержал эмоций и ударил болельщика по лицу, когда поднимался за получением медали.

Это не первая плохая новость для недавно вернувшегося на поле после серьезной травмы Неймара. Бразилец получил трехматчевую дисквалификацию на игры Лиги чемпионов за нецензурные высказывания в Инстаграме в адрес арбитра встречи ПСЖ – Манчестер Юнайтед Дамира Скомины, хотя и подал апелляцию.

Неймар недавно вернулся на поле в игре с Монако (3:1) после двухмесячного простоя из-за травмы. В нынешнем сезоне на счету форварда 27 матчей за ПСЖ во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 11 ассистами.

Парижане в этом сезоне стали чемпионами Франции. 11 мая ПСЖ сыграет на выезде против Анже.

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ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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