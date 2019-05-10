Раньери покинет Рому в конце сезона

Новости спорта: Как и ожидалось, Клаудио доработает лишь до конца сезона.

Главный тренер Ромы Клаудио Раньери покинет свой пост в конце сезона. 67-летний специалист заявил об этом пресс-службе римской команды.

«Моя работа в Роме продлится до окончания сезона», — сообщил тренер.

Раньери возглавил Рому в марте после того, как руководство джалоросси уволило Эусебио Ди Франческо. Под руководством экс-тренера Лестера Волки провели 9 матчей в Серии А, в которых одержали 4 победы, трижды сыграли вничью и 2 раза проиграли.

Недавно Рома провела переговоры с Антонио Конте, однако бывший тренер Ювентуса, сборной Италии и Челси отказался возглавить римлян. Также была информация и об интересе к Маурицио Сарри, но тот не намерен покидать Челси.

Среди потенциальных кандидатов на пост тренера Ромы называется и главный тренер Шахтера Паулу Фонсека.

Рома за три тура до конца сезона в чемпионате Италии занимает шестое место и продолжает борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. Команда Раньери на три очка отстает от четвертой Аталанты.

В следующем матче Рома сыграет против Ювентуса. Матч состоится 12 мая, начало в 21:30 по киевскому времени.