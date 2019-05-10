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Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
14:25 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Вингер Тоттенхэма Лукас Моура победил в голосовании среди болельщиков.

УЕФА на своём официальном сайте огласил имя лучшего футболиста игровой недели в Лиге чемпионов.

По итогам голосования победителем стал полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Лукас Моура, который сумел отметиться хет-триком во втором тайме ответного полуфинального матча с «Аяксом» (3:2) и помог своей команде выйти в финал главного еврокубкового турнира. При этом решающий гол хавбек забил на 6-й компенсированной минуте.

Помимо Моуры на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов претендовал его партнёр по полузащите «Тоттенхэма» Мусса Сиссоко, а также два футболиста «Ливерпуля» – защитник Трент Александер-Арнольд и хавбек Жоржиньо Вейналдум, которые своими действиями помогли красным совершить камбэк и победить «Барселону» со счётом 4:0 после поражения в первой встрече – 0:3.

Всего в текущем розыгрыше ЛЧ полузащитник провел 11 поединков в составе Тоттенхэма, отличившись пятью голами.

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ФК Тоттенхэм, Лига Чемпионов, Лукас Моура, Футбол, Новости футбола.
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