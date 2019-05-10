Скачать
Пятница, 10.05.2019
Челси в серии пенальти одолел Айнтрахт и пробился в финал Лиги Европы
Челси в серии пенальти одолел Айнтрахт и пробился в финал Лиги Европы
Усику не придется делать операцию
Усику не придется делать операцию
Расписание матчей сборной Украины на женском Евробаскете-2019
Расписание матчей сборной Украины на женском Евробаскете-2019
Валенсия - Арсенал: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Валенсия - Арсенал: обзор матча Лиги Европы (Видео)

Реал придумал способ избавиться от Бейла

Реал придумал способ избавиться от Бейла
14:52 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Валлийский футболист намерен отработать контракт до конца, что не устраивает руководство "Реала".

Руководство мадридского "Реала" планирует вынудить Гарета Бейла покинуть команду. По информации The Sun, сливочные готовы перевести дорогостоящего футболиста в дубль, если валлиец не согласится уйти из команды до окончания контракта. Ранее его агент заявил, что Бейл намерен отработать соглашение до конца.

Бейл перешел в "Реал" из "Тоттенхэма" в 2013 году за 101 миллион евро – это был самый дорогой трансфер на тот момент. В составе "Королевского клуба" валлиец по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира и дважды – в Суперкубке УЕФА.

В текущем сезоне 29-летний футболист провел 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал шесть результативных передач.

Зидан затеял чистку в "Реале": француз хочет избавиться от пятерых игроков, еще три под вопросом. Француз готов расстаться с ключевыми футболистами команды, в том числе и валлийцем.

Также мы писали, что юноша забил фантастический гол в матче чемпионата Турции. Футболист "Бешикташа" обыграл на скорости нескольких соперников и поразил ворота. В СМИ уже окрестили юнца "турецким Бейлом".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, Футбол, Гарет Бэйл, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Челси - Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти) события матча (Видео)
02 ЧМ-2019 по хоккею: календарь и расписание матчей
03 Валенсия - Арсенал (2:4) в 1/2 Лиги Европы: основные события матча (Видео)
04 Стало известно, когда состоится бой Ломаченко - Кэмпбелл
05 Валенсия - Арсенал: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь