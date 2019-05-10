Реал придумал способ избавиться от Бейла

Новости спорта: Валлийский футболист намерен отработать контракт до конца, что не устраивает руководство "Реала".

Руководство мадридского "Реала" планирует вынудить Гарета Бейла покинуть команду. По информации The Sun, сливочные готовы перевести дорогостоящего футболиста в дубль, если валлиец не согласится уйти из команды до окончания контракта. Ранее его агент заявил, что Бейл намерен отработать соглашение до конца.

Бейл перешел в "Реал" из "Тоттенхэма" в 2013 году за 101 миллион евро – это был самый дорогой трансфер на тот момент. В составе "Королевского клуба" валлиец по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира и дважды – в Суперкубке УЕФА.

В текущем сезоне 29-летний футболист провел 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал шесть результативных передач.

Зидан затеял чистку в "Реале": француз хочет избавиться от пятерых игроков, еще три под вопросом. Француз готов расстаться с ключевыми футболистами команды, в том числе и валлийцем.

Также мы писали, что юноша забил фантастический гол в матче чемпионата Турции. Футболист "Бешикташа" обыграл на скорости нескольких соперников и поразил ворота. В СМИ уже окрестили юнца "турецким Бейлом".