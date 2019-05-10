Определена команда недели в Лиге Европы по итогам матчей 9.05.2019

Новости спорта: УЕФА огласил символическую сборную недели по итогам ответных полуфиналов Лиги Европы.

УЕФА огласил команду недели в Лиге Европы по результатам ответных матчей в 1/2 финала.

В символическую сборную вошли пять игроков Челси, который переиграл Айнтрахт в серии пенальти. Также в команде оказалось два игрока другого финалиста – Арсенала, обыгравшего Валенсию со счетом 4:2.

Символическая сборная недели: Трапп (Айнтрахт) — Дзаппакоста (Челси), Хинтереггер (Айнтрахт), Давид Луиз, Эмерсон (оба — Челси) — Гачинович (Айнтрахт), Лофтус-Чик, Эден Азар (оба — Челси) — Обамеянг, Ляказетт (оба — Арсенал), Гамейро (Валенсия).