Буффон летом может покинуть ПСЖ

Новости спорта: Парижане не хотят продолжать сотрудничество с опытным вратарем.

Голкипер Джанлуиджи Буффон может прекратить сотрудничество с ПСЖ по окончании этого сезона, сообщает издание La Repubblica.

Руководство парижан недовольно выступлениями итальянского вратаря и готово отпустить его следующим летом. В данный момент стороны ведут переговоры о продлении, но они далеки от достижения соглашения.

По информации источника, ПСЖ готов доверить место в основе Альфонсу Ареола, а его сменщиком сделать Кевина Траппа, который выступает на правах аренды в Айнтрахте.

В текущем сезоне Буффон провел 23 поединка в составе "красно-синих", из которых 9 отстоял на ноль.